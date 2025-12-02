Detinguts dos homes per tràfic de drogues a Guissona
Els homes, de 36 i 37 anys, van fugir amb el cotxe i durant l'escapada van llançar una bossa plena de cocaïna, marihuana i un pot de vidre amb àcid
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a dos homes, de 36 i 37 anys, per, presumptament, tràfic de drogues al municipi.
Tot va passar a les 9 del vespre, quan al passeig de la Fonteta una patrulla va detectar un cotxe amb dos individus sospitosos a l'interior. Davant la presència policial, el cotxe va fugir a tota velocitat i els agents van iniciar una persecució.
En aquell moment un dels homes va llançar una bossa a un descampat, que més endavant es va comprovar que contenia 26,23 grams de cocaïna, una dosi de marihuana i un pot de vidre amb una substància que "podria tractar-se d'àcid", segons els Mossos.
Més endavant, gràcies a l'ajuda d'una altra patrulla, es va interceptar el vehicle al carrer de la Creueta i durant l'escorcoll dels homes van trobar 250 euros en moneda fraccionada.
Els detinguts, un dels quals ja té antecedents per fets similars, van passar dilluns a disposició judicial al jutjat d'instrucció de Cervera.