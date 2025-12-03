Sanitat i comunitats consensuen un nou pla comú contra els virus respiratoris
Amb quatre escenaris i una sèrie de mesures com posar-se la mascareta amb símptomes
El Document Marc de Recomanacions per al control de les Infeccions Respiratòries Agudes (IRAs) aprovat aquest dimecres estableix una sèrie de mesures a adoptar en funció de la intensitat dels contagis, entre elles, la de posar-se mascareta sempre que es tinguin símptomes, així com en hospitals i residències.
La Comissió de Salut Pública ha aconseguit crear un nou pla després que ahir la Comunitat de Madrid presentés un document propi de recomanacions que s’han debatut en la reunió d’avui; ara, hauran de redactar el text final amb les modificacions acordades, que, segons fonts de l’organisme, amb prou feines desvirtuen la proposta original. "Aprovem amb totes les comunitats autònomes un protocol comú davant la grip, el covid i altres infeccions respiratòries. El teletreball o les mascaretes en centres sanitaris salven vides. Vam dir que era necessari i possible. I ho hem aconseguit", ha avançat la ministra de sanitat, Mónica García, a les seues xarxes socials.
Quatre escenaris de risc
El nou pla defineix quatre escenaris de risc en funció de diversos indicadors, que s’extreuen de la informació proporcionada per diferents fonts: el Sistema de Vigilància de les Infeccions Respiratòries Agudes, juntament amb la informació procedent del sistema de monitoratge de la mortalitat diària (MoMo), les cobertures de vacunació del Sistema d’Informació de Vacunacions (Sivamin) i les dades d’ocupació hospitalària i d’ucis.
Els quatre escenaris són: de situació interepidèmica o basal; d’epidèmia de nivell baix o mitjà, de nivell alt o de nivell molt alt, que vindran determinats pels nivells de transmissibilitat detectats juntament amb l’avaluació de la resta d’indicadors i l’anàlisi de l’impacte en els recursos assistencials i en la població susceptible.
Cadascun comporta una sèrie de mesures, l’aplicació de les quals s’ha de fer de forma esglaonada i incremental, de manera que en cada nivell estiguin també en vigor les recomanacions dels anteriors.
Màscareta i reduir les interaccions, sempre davant de símptomes
No obstant, hi ha una sèrie de recomanacions generals per a tots ells, entre elles, l’ús de mascareta quirúrgica quan es tinguin símptomes, especialment si tenen contacte amb persones vulnerables, o la reducció d’interaccions socials en aquests casos.
També l’elaboració i difusió de recomanacions de vacunació, el manteniment i enfortiment dels sistemes de vigilància, la formació del personal sanitari i no sanitari, i la revisió dels plans de contingència de centres sanitaris i sociosanitaris per garantir la continuïtat assistencial, la ventilació adequada d’espais i la higiene respiratòria i de mans. Aquestes mesures s’han de comunicar activament a la ciutadania a través de materials informatius accessibles.
Mesures específiques per escenaris
Quant a les específiques, el document marc estableix les següents:
- En situació interepidèmica o basal, es mantenen les generals, com la promoció de la vacunació, la vigilància epidemiològica i la formació del personal. S’aconsella a les persones amb símptomes posar-se mascareta, especialment si tenen contacte amb persones vulnerables, així com el seu ús continuat per part de treballadors simptomàtics en centres sociosanitaris.
- En el nivell baix o mitjà, s’intensifica aquesta recomanació de mascaretes a les persones amb símptomes i en entorns vulnerables.
En hospitals, s’aconsella en àrees sensibles (com unitats oncològiques o de trasplantaments) tant per professionals com per pacients i acompanyants; en centres residencials, es manté l’ús continuat per treballadors amb símptomes, i es poden adoptar mesures addicionals si es detecta transmissió.
A més, es reforcen les activitats de coordinació interinstitucional i la comunicació activa amb la ciutadania.
- En nivell alt, la mascareta passa a estar recomanada en espais comuns de centres sanitaris, com sales d’espera o urgències.
Mentrestant, en les residències s’estendrà la recomanació de mascareta a les persones vulnerables en espais tancats sense ventilació adequada i es revisarà la política de visites.
- I en un nivell molt alt, s’activa la coordinació extraordinària entre territoris, mitjançant reunions del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Les autoritats sanitàries podran establir mesures excepcionals per al control de la transmissió en determinats contextos o col·lectius especialment exposats.