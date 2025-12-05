Ets amant del Playmobil? Un mercat de Lleida organitza la cita que no et pots perdre aquest cap de setmana
La tercera edició d'aquesta exposició tindrà més de 10 diorames de gran format, una zona de tallers infantils i botigues especialitzades
El Mercat del Pla de Lleida es converteix novament en el paradís dels amants del Playmobil. La tercera edició d'Expo Lleida Click obre les seves portes avui divendres 5 de desembre a les 16.00 hores i romandrà activa fins al proper dilluns. L'organització ha preparat una proposta ambiciosa dissenyada específicament per atraure tant col·leccionistes com famílies senceres, consolidant-se com un dels esdeveniments de referència a Catalunya en el món dels clics.
Aquest any, el certamen presenta un total de 12 diorames de gran format amb temàtiques completament renovades que sorprendran els visitants habituals. Aquests escenaris minuciosament elaborats permeten contemplar autèntiques obres d'art en miniatura creades per col·leccionistes experimentats que han dedicat centenars d'hores a dissenyar cada detall. L'exposició manté el seu compromís amb la qualitat i la innovació, augmentant el nombre de peces respecte a edicions anteriors.
Entre les novetats destacades d'aquest any es troba l'ampliació del popular joc Busca Click, que passa de set a nou figures commemoratives del 50 aniversari de Playmobil amagades als diorames. Totes aquestes figures estan personalitzades amb el logotip de Playchic i l'activitat comptarà amb tres sortejos propis i un quart d'especial vinculat al passaport de la ruta comercial. El preu de l'entrada és de 3 euros.
Col·laboració amb el comerç local
L'esdeveniment manté la seva col·laboració amb l'Eix Comercial i la Zona Alta de Lleida, convidant els assistents a completar un passaport en els establiments adherits, cosa que els permetrà participar en un sorteig final. Aquesta iniciativa busca promocionar el comerç local mentre es gaudeix de l'exposició.
Espais per a col·leccionistes i famílies
Expo Lleida Click compta enguany amb la participació de tres botigues especialitzades que oferiran productes nous, descatalogats, de segona mà i material mixt per a col·leccionistes. A més, l'ampliació de l'espai de tallers infantils consolida la vocació familiar de l'esdeveniment, que busca promoure la creativitat i el joc tradicional entre els més petits mentre posiciona Lleida com un punt de referència en el món del col·leccionisme de Playmobil.