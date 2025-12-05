ENOLOGIA
Vins lleidatans de premi
Purgatori 2022, del celler de Juneda de la Família Torres, el millor de Costers del Segre. Les Garrigues, gran guanyadora del quart concurs de la DO
Purgatori 2022, del celler Purgatori de Juneda de la Família Torres, es va coronar ahir com a guanyador del IV Concurs de Vins de la DO Costers del Segre, en un acte celebrat ala Canonja de la Seu Vella de Lleida. Aquest vi negre ecològic va seduir el jurat d’aquesta edició, format per una trentena de sommeliers, que el van considerar el millor vi del certamen, ja que va obtenir la puntuació més alta en totes les categories. Purgatori 2022 és un coupage de garnatxa i gonfaus envellit entre 9 i 12 mesos en botes de roure francès, que presenta un color cirera amb reflexos granats, amb aroma intensa i sabor equilibrat.
Pel que fa al millor macabeu, el premi va ser per a Saó Blanc 2023 del celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles. Per la seua part, el guardó a la millor iniciativa sostenible 2025 es va concedir al Celler Matallonga de Fulleda, que produeix vins ecològics amb una mínima intervenció, seguint el calendari lunar i utilitzant llevats procedents de les vinyes. En la categoria de blancs joves, el vi Quim 2025 de Vinya Els Vilars d’Arbeca va obtenir la Medalla d’Or. Quant als blancs amb criança, aquest primer premi va ser per a Saó Blanc 2023 de Mas Blanch i Jové; i el seu Saó Rosat 2024 també va ser distingit amb la Medalla d’Or com millor rosat. Dena 2010, del celler Analec de Nalec, va aconseguir la Medalla d’Or de la categoria d’escumosos. Pel que fa a negres joves, la Medalla d’Or i la de Plata van ser per a dos vins de Cérvoles Celler: l’Or per a Colors de les Garrigues 2024 i la Plata per a Garnatxa de Cérvoles 2024. En vins negres de criança, la Medalla d’Or va recaure també en Purgatori 2022 de la Família Torres. Quant als negres de guarda, nova categoria del concurs, Cérvoles Celler, amb Estrats 2019, va obtenir la Medalla d’Or.
Un total de 140 referències de 26 cellers de la DO van participar en aquesta edició del certamen, organitzat amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i la coordinació de Ramon Roset, director dels Premis Vinari.
Guardó especial per a Matallonga i Mas Blanch i Jové
Dos dels cellers de les Garrigues van rebre els premis especials. Així, Matallonga de Fulleda va ser reconeguda com la millor iniciativa sostenible per la producció de vins ecològics amb la mínima intervenció, elaboració que manté des de la posada en marxa el 2010. Per la seua part, Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles, a punt de fer 20 anys, va veure com el seu Saó Blanc 2023 s’alçava com a millor macabeu de la DO.