La esperança de vida arriba a un màxim històric, segons l’INE
L'esperança de vida va augmentar un 0,24 anys el 2024 i va assolir una xifra mai registrada fins ara, segons l’últim informe sobre el moviment natural de la població publicat aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La mitjana se situa en 84,01 anys, amb increments tant en homes com en dones: fins als 81,38 anys en els primers (+0,27) i 86,53 en les segones (+0,19).
D’acord amb les condicions de mortalitat actuals, una persona que va complir 65 anys el 2024 podria esperar viure 19,87 anys més si és home i 23,64 anys més si és dona.
El mateix informe indica que l’any passat van morir a Espanya 436.118 persones, sis menys que el 2023. El descens més destacat es va donar en el grup d’edat de 85 a 89 anys, amb una reducció del 6% en les defuncions, tant en homes (–5,3%) com en dones (–6,7%). En canvi, la mortalitat infantil va pujar quatre dècimes, fins a les 3,04 defuncions per cada 1.000 nadons vius.
El saldo vegetatiu va tornar a ser negatiu per vuitè any consecutiu, amb 116.056 persones menys, resultat de la diferència entre naixements i defuncions de residents.
Les dades provenen dels registres oficials del Boletín Estadístico de Parto, el Certificado Médico de Defunción i el Boletín Estadístico de Matrimonio.