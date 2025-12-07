L’esperit nadalenc surt a cel obert a Agramunt amb el seu Mercat de Nadal aquest dilluns
Espectacles, showcookings o l’encesa de l’arbre complementen el mercat, que preveu aplegar unes 40 parades de pessebres, articles decoratius i torrons
Coincidint amb la Puríssima, pessebres, flors, tions, arbres i altres elements nadalencs com els torrons surten a cel obert a Agramunt. Els convoca aquest dilluns el mercat de Nadal, que preveu aplegar una quarantena de parades a la pla plaça de l’Església, el carrer Sió i el carrer Sant Joan.
A banda d’atraure el públic amb una variada oferta, els anima a gaudir amb diverses activitats. Com de costum, una xocolatada els ajudarà a combatre el fred. Podran presenciar l’espectacle itinerant El conte de Nadal o bé escoltar Gemma Rosell i Antònia Molera narrant el conte 'Viu un Nadal màgic'.
Tot i així, brilla amb llum pròpia el showcooking sobre el torró, una de les activitats que l’Ajuntament ha engegat per promocionar el dolç agramuntí dins el projecte Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i amb la iniciativa 12 mesos, 12 paisatges. En aquest sentit, el xef Sergi Aritzeta del restaurant El Truc i Zoe Valero de Torrons Fèlix, elaboraran un brioix a la brasa farcit de praliné de torró.
Coronarà la jornada l’encesa de l’arbre de Nadal, seguida d’una cantada de nadales a càrrec dels escolars i l’acompanyament de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt.
La programació completa: