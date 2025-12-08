SEGRE

El pessebre a la Seu Vella obre el Cicle de Nadal de Lleida

L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va celebrar ahir el primer acte del Cicle de Nadal de l’entitat amb l’estrena del ja tradicional pessebre que cada Nadal instal·la a la Canonja de la Seu Vella, obra com cada any del mestre pessebrista i restaurador lleidatà José A. Ferrer, inspirat en la tradició dels pessebres napolitans, amb regust barroc i profusió de figuretes. El president de l’Agrupació de Pessebristes, Jordi Curcó, es va referir a la inauguració com “l’anunci a la ciutat de Lleida des de la Seu Vella perquè el Nadal se celebri amb el pessebre que, a banda del seu origen religiós, és una manifestació plàstica que uneix art, història, tradició, cultura popular i patrimoni”. El regidor de Participació, Roberto Pino, i altres regidors de la Paeria van participar en l’acte, que va culminar amb una visita guiada a la Seu Vella.

