El Conservatori de Cervera, a Euskadi
Els alumnes d’acordió dels conservatoris de Cervera i d’Andorra van culminar el cap de setmana passat un any i mig de projecte musical en comú, el fruit del qual es va poder veure al prestigiós Festival i Concurs Arrasate-Iria, a Mondragón (Guipúscoa). En les categories individuals, vuit alumnes de Cervera van aconseguir medalles. En l’apartat d’agrupacions orquestrals, la formació conjunta de Cervera i Andorra va ser la més jove del festival, amb 22 participants, obtenint una medalla de plata davant d’altres grups, algun de professional.