LLEURE
Lleida Click tanca amb èxit i vol anar al Palau de Vidre
La tercera edició de l’exposició Lleida Click va tancar portes ahir al vespre amb “un balanç molt positiu”, segons va explicar Cristian Botija, de l’associació Play Chic, organitzadora de l’esdeveniment. El Mercat del Pla va acollir des de divendres a la tarda una iniciativa que va atreure públic de totes les edats, sobretot famílies. “Divendres a la tarda va ser fluix però dissabte, diumenge i avui [per ahir] ha estat realment bo. Només diumenge hem rebut 700 visitants”, va comentar Botija.
D’altra banda, ahir a la tarda es van entregar els diferents premis dels concursos, amb regals valorats en més de 3.000 euros. Els organitzadors ja pensen en la pròxima edició. “Ens agradaria que fos al remodelat Palau de Vidre. Ja ho hem sol·licitat a la Paeria”, van afirmar.