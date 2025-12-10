ENTITATS
Aspros presenta un oli d’oliva en homenatge a Emili Pujol
El primer producte propi de la seua àrea empresarial, a la venda dilluns a Plusfresc
Emili, una botella d’oli d’oliva verge extra ecològic, és el primer producte propi que llança al mercat Aspros Empresa, l’àrea empresarial de la Fundació Aspros. L’entitat el va presentar ahir en un acte a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i sortirà a la venda en format limitat dilluns vinent. Es podrà adquirir al supermercat inclusiu Plusfresc x Aspros ubicat a l’avinguda Blondel, 96 de Lleida.
Sota el lema “La melodia de la terra”, Emili rendeix homenatge al mestre guitarrista i musicòleg lleidatà Emili Pujol (la Granadella, 1886 – Barcelona, 1980) i rep aquest nom perquè està elaborat a la finca Mas Janet de Torrebesses, on va viure Pujol, que posteriorment la va cedir a l’entitat lleidatana. “La botella atansa l’essència de la terra, de la música d’Emili Pujol i dels valors de la Fundació”, va assegurar el seu director executiu, Enric Herrera.
La botella tindrà un preu de 17,50 euros i els beneficis es destinaran a projectes impulsats per l’entitat que milloren la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental, així com la restauració de la finca de Pujol.
L’acte va incloure una breu interpretació musical de tres composicions d’Emili Pujol, a càrrec del també guitarrista Carles Herraiz, membre de la Càtedra que impulsa i difon el llegat del músic. “A part de cedir-nos Mas Janet, el musicòleg també va cedir a Aspros unes 170 partitures de la seua propietat”, va afegir Herrera.
Reforestació del Secà
En un altre ordre de coses, dissabte vinent, dia 13 de desembre, Aspros organitza una jornada de renaturalització del barri del Secà de Sant Pere de Lleida, en la qual es preveu la plantació de 24 arbres. Per a l’ocasió, l’empresa lleidatana Maderas Obiols ha donat dotze pins blancs i dotze roures garriguencs.
Es preveu la participació d’una cinquantena de persones, que reforestaran uns 4.000 metres quadrats ubicats en un terreny municipal que ha cedit la Paeria.