ALTRUISME
Primera edició de la cursa solidària ‘Cap infant sense joguina’ diumenge a Lleida
El diputat de Salut i Esports, Òscar Martínez, i el CEO d’XTS Sport Events, Xavi Thai, van presentar ahir la primera edició de la cursa solidària Cap infant sense joguina, que se celebrarà el diumenge dia 21 a partir de les 10.00 hores al Cente Cívic de Balàfia i que està dirigida a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. L’acte també va comptar amb l’assistència de la coordinadora de Creu Roja Joventut, Elisenda Mo, i una representació de Juguettos. La prova, que preveu una inscripció d’uns 200 participants, té per objectiu conscienciar els més petits que altres nens no disposen dels mateixos recursos.
Portar un joguet
La iniciativa consisteix a portar un joc o un joguet de casa, ni bèl·lic ni sexista, que estigui en bon estat i donar-lo a Creu Roja Joventut, que els repartirà. També es destinaran a l’associació Ovelles Negres Solidàries. L’organització compta amb el suport de Juguettos, que aporta 500 euros en joguets; de Plusfresc, que oferirà avituallament saludable, i de Gestoria Cervera, que es farà càrrec de l’assegurança de la carrera.
La inscripció, que és gratuïta, està oberta des del passat 1 de desembre i es pot tramitar als web https://xtsportevents.com/ o a www.iter5.cat, en què també es poden fer donatius.