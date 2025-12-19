TRÀNSIT
Compte enrere per a la balisa V16 amb molts dubtes: preu, dates, ubicació...
La nova forma de senyalitzar una avaria o accident serà obligatòria a partir de l’1 de gener i substitueix els triangles d’emergència. El dispositiu lluminós ha d’estar homologat per la DGT
La forma de senyalitzar una avaria o un accident a la carretera canviarà definitivament a tot el territori estatal a partir de l’1 de gener. Des d’aquesta data, els conductors hauran d’utilitzar únicament balises V16 connectades i homologades per la Direcció General de Trànsit (DGT), que substituiran els tradicionals triangles d’emergència, els quals deixaran de ser vàlids com a sistema obligatori.
Aquestes balises són dispositius lluminosos que es col·loquen al sostre del vehicle sense necessitat que el conductor baixi del cotxe, reduint així el risc d’atropellaments, especialment en vies ràpides.
A banda d’emetre un senyal visible a gran distància, envien automàticament la ubicació del vehicle a la plataforma DGT 3.0, cosa que alerta la resta d’usuaris de la via i millorar la gestió del trànsit.
La DGT subratlla que aquest sistema no permet vigilar el conductor. La balisa només envia un senyal anònim, que no està associat a un nom, DNI ni número de telèfon, i no requereix facilitar cap dada personal.
Però no totes les balises del mercat compleixen la normativa. Per ser legals, han de ser V16 connectades, haver superat assajos tècnics en laboratoris acreditats i estar expressament validades per la DGT, figurant al seu llistat oficial de dispositius homologats, disponible al web de l’organisme (www.dgt.es/muevete-con-seguridad/tecnologia-e-innovacion-en-carretera/Dispositivos-de-presenalizacion-V16). Les balises sense connectivitat o que no apareguin en aquest registre no seran vàlides, encara que emetin llum.
Quant al preu, les balises connectades homologades tenen un cost orientatiu d’entre 40 i 60 euros, en funció del model i la marca. De fet, algunes botigues especialitzades de Lleida es van quedar sense existències en tot just dos dies, encara que esperen noves reposicions, la qual cosa ha convertit aquests dispositius en un dels regals estrella d’aquest Nadal.
Fins al dia 31, els conductors poden continuar utilitzant tant els triangles com les balises no connectades, encara que la DGT recomana anticipar-se al canvi normatiu i adquirir ja un dispositiu homologat. A partir del 2026, no disposar d’una balisa V16 connectada i normativa al cotxe podrà comportar una multa d’uns 80 euros.
ELS DUBTES
Està homologada? Aquesta homologació ha de constar de forma visible en el mateix dispositiu o a l’envàs, normalment amb un número de certificació emès per un organisme autoritzat (com IDIADA o LCOE).
On cal portar-la? S’ha de portar dins del vehicle i sempre accessible des de l’interior, preferiblement a la guantera, en un compartiment de la porta o a la consola central.
Quin és el preu? Segons l’OCU i la DGT, els models que compleixen la normativa rares vegades baixen dels 40 euros, ja que incorporen GPS i connectivitat pròpia amb la plataforma DGT 3.0.
Caldrà renovar-la? La DGT exigeix que el dispositiu garanteixi connectivitat i funcionament durant almenys 12 anys des de la seua activació inicial. Alguns funcionen amb piles i d’altres incorporen bateria.
Si no la porto, em multaran? Si no porta al seu cotxe la balisa connectada i homologada, es pot enfrontar a una multa per infracció lleu d’uns 80 euros. Si porta una balisa que no compleix la normativa, es considera com no portar res i també se sanciona amb 80 euros. En situacions d’avaria o accident, senyalitzar malament o no fer-ho correctament pot elevar la sanció fins als 200 euros, al considerar-se aleshores una falta més greu.
L’OCU adverteix sobre la venda online de models sense homologar
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) alerta que algunes balises V16 que es venen per internet no estan homologades, malgrat aparèixer al catàleg de plataformes com Amazon o AliExpress, i fins i tot a grans supermercats. Una enquesta de l’OCU revela que un de cada quatre conductors no sap que aquestes balises seran obligatòries a partir del 2026 i que tres de cada quatre encara no n’han adquirit.
A més, entre els que ja disposen del dispositiu, tan sols un 10% assegura haver pagat més de 40 euros, el preu mínim que, segons l’OCU, tenen els models homologats, la qual cosa implica que fins al 90% podria comptar amb un producte que no compleix la normativa. Per aquest motiu, l’organització recomana desconfiar de les barates i verificar sempre que comptin amb l’homologació oficial abans de comprar-les.
“L’únic obligatori és la balisa, allà vostè si posa els triangles”
Pere Navarro, director general de Trànsit, va assegurar dimecres passat en una entrevista televisiva que “durant un període d’adaptació s’informarà més que sancionar. No es pararan cotxes per multar específicament ni per comprovar si porten la V16”. El responsable de la DGT va aclarir que “l’únic obligatori és la balisa V16, que a partir de l’1 de gener serà obligatori tenir i utilitzar”, i va precisar que, a partir d’aleshores, cada conductor pot decidir si porta també els triangles d’emergència.
“Si vol baixar i col·locar els triangles... això està per substituir-los perquè és molt més segur. És un avenç immens des del punt de vista de seguretat del conductor, però que vostè vol anar a col·locar els triangles, doncs vostè mateix. No estan prohibits i no el sancionaran”, va afegir Navarro durant l’entrevista concedida a La Sexta.