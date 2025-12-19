Continua la recerca d’una nena de mare lleidatana
El seu pare no la va entregar dissabte
Les xarxes socials continuen fent-se ressò de la recerca de la Gina, una nena de 5 anys que es va veure per última vegada dissabte. La seua mare, Laia, de Lleida, la va portar amb el seu pare, d’origen argentí i del qual està separada, al punt on havien pactat realitzar els intercanvis del règim de visites: davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra del Prat de Llobregat.
Tanmateix, quan va acudir a recollir-la, ni el pare ni la nena van aparèixer. Els Mossos investiguen el cas com una possible sostracció parental. La mare va explicar que va trucar reiteradament al pare, però que el telèfon estava apagat. Va insistir durant tota la nit amb trucades, whatsapps i fins i tot correus electrònics.
El Sr. Postu va sol·licitar també ajuda per a la recerca a través de les seues xarxes socials.