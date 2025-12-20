PROJECTES
Arrels Sant Ignasi inicia una campanya per recaptar fons per renovar els pisos de suport a Lleida
Vol millorar els immobles per a persones en risc d'exclusió social, que compten amb 22 places
Arrels Sant Ignasi ha començat la campanya Fes d'aquest pis una llar per a recaptar fons per a millorar i renovar alguns dels nou pisos de suport a persones en risc d'exclusió social a Lleida, que oferten 22 places.
S'espera aconseguir uns 12.000 euros amb la iniciativa, i amb els diners es vol fer els immobles més acollidors i que els residents "hi trobin el caliu d'una llar", i així puguin viure amb dignitat i començar un procés de recuperació integral.
La directora d'Arrels, Rosa Majoral, també ha afirmat que "els pisos es van utilitzant i es van desgastant i per a nosaltres és important fer-hi un cert manteniment, fer canvis de mobiliari i reformar certes cuines".
Aquesta campanya dona continuïtat a la iniciativa Moblem una llar, moblem una vida que Arrels Sant Ignasi va impulsar el 2022 i que va recaptar més de 7.000 euros per renovar una cuina, i pintar i moblar dos pisos en mal estat. La iniciativa d'enguany ha donat el tret de sortida al novembre i espera recaptar 12.000 euros per poder fer totes les reformes que tenen pendents. Les aportacions es poden fer a través del web de l'entitat, amb transferència bancària o BIZUM amb el codi 33638.
Els pisos de suport estan pensats com un trampolí per a persones en situació de vulnerabilitat i que, en molts casos, han viscut al carrer. Les persones que hi resideixen tenen accés a un ampli ventall de tallers i activitats que fomenten l'autonomia, la participació i la cohesió comunitària. A més, reben suport psicològic continuat i un acompanyament en la formació i la recerca de feina, amb la mirada posada en l'autonomia final de cada persona, segons detalla l'educador social Carlos Castán.
Dificultats d'accés al mercat de l'habitatge
Inicialment, els usuaris solien viure als pisos de suport entre un i dos anys, però la crisi de l'habitatge ha fet que s'hi estiguin més temps. El preu d'una habitació en un pis compartit a Lleida ja ronda els 400 euros i el mercat està molt enfocat en els estudiants. "És difícil si cobres poc més de 1.000 euros i ets una persona de mitjana edat, de més de 40 anys", afegeix Majoral. A més, l'entitat denuncia que alguns propietaris i immobiliàries discriminen llogaters pel seu origen estranger.
D'altra banda, Arrels Sant Ignasi constata un empitjorament de la situació del sensellarisme a Lleida. L'any 2024 l'entitat va atendre 230 persones que dormien als carrers de la ciutat. Majoral explica que enguany ja n'han atès 145, "tenint en compte que durant una part de l'any no hem pogut acollir a tothom per manca de recursos i per la saturació dels nostres serveis". Aquesta situació ha impedit fer el seguiment pertinent a 225 persones, segons l'entitat.