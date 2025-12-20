EDUCACIÓ
Els escacs enganxen els escolars
Seixanta alumnes de l’Institut Joan Solà i l’Escola La Creu de Torrefarrera van participar ahir en un torneig. El primer que celebren ambdós centres d’aquestes característiques, per acomiadar l’any
Una seixantena d’estudiants d’entre 10 i 17 anys de l’Escola La Creu i de l’Institut Joan Solà de Torrefarrera es van reunir ahir per competir en un torneig d’escacs. L’activitat va tenir lloc a la sala d’actes del centre de Secundària i era una de les propostes que van oferir amb motiu de l’últim dia lectiu de l’any.
“És la primera vegada que organitzem una jornada com aquesta i estem molt contents amb l’acollida que ha tingut entre els alumnes, ja que podien triar participar en una varietat de tallers, o en esports com el futbol o el bàsquet, i 40 alumnes de l’institut i 20 de l’escola s’han decantat pels escacs”, va afirmar Carles Fité, professor d’Educació Física del Joan Solà i impulsor del torneig.
Perquè fos més just, els participants es van dividir en dos categories: cinquè i sisè de Primària al costat de primer i segon d’ESO; i tercer i quart d’ESO amb primer i segon de Batxillerat. El torneig va constar de sis rondes i, en cada una, els jugadors disposaven de set minuts per executar els seus moviments.
Quant als inscrits, el nombre de nois superava amb escreix el de les noies i des de l’organització van assegurar que “intentem potenciar la participació femenina, però costa molt”.
Entre les jugadores, es trobava Maria Ougarete, que cursa primer d’ESO, i va explicar que “vaig aprendre a jugar als escacs als 6 anys amb el meu pare i el meu germà, i em va encantar des del primer moment. M’agraden molt els esports i jocs d’estratègia, t’obliguen a pensar molt ràpid i mai saps què farà el teu contrincant”.
Per la seua part, Manel Farré estudia primer de Batxillerat i el d’ahir no era el seu primer torneig d’escacs. “M’hi vaig iniciar fa tres anys perquè em volia inscriure a una competició entre instituts de Lleida”, recorda. “A part de la competitivitat, m’agrada aquest esport perquè et motiva a esforçar-te per millorar el teu nivell. A més, en les competicions coneixes gent nova i això és molt bonic”, va dir el jove.
Tant la Maria com el Manel han estat vinculats al Club d’Escacs de Torrefarrera.
El centre de Secundària ofereix una assignatura optativa d’escacs que compta amb gairebé una vintena d’alumnes. A l’Escola La Creu, fomenten aquest esport en el marc de l’assignatura d’Educació Física i tenen la intenció, en col·laboració de l’Ampa (associació de pares i mares d’alumnes), de “crear una activitat extraescolar d’escacs que, antigament, ja s’havia fet”, va assenyalar Cristina Miró, cap d’estudis del centre.