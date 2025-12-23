Ajuda per a la dedicació exclusiva a investigació
A dos doctores de l’Arnau de Vilanova
Dos doctores de l’Arnau de Vilanova han rebut una subvenció per dedicar-se en exclusiva a la investigació a l’IRBLleida durant 36 mesos. Al llarg d’aquest període, l’hospital rebrà una ajuda per contractar o nomenar persones substitutes. Es tracta de l’especialista del Servei de Pneumologia de Lleida i responsable del programa de cribratge del càncer de pulmó, Jessica González, i de Sònia Gatius, facultativa especialista del Servei d’Anatomia Patològica. Les dos van presentar una proposta d’investigació en la convocatòria del 2025 per a la concessió de subvencions del departament de Salut. González desenvoluparà el projecte Trajectòries de recuperació longitudinal després d’una síndrome de distrés respiratori agut: una nova comprensió. Estudi Tenacity. Per la seua part, Gatius liderarà el projecte Dèficit de recombinació homòloga en els carcinomes endometrials d’alt grau. Biomarcadors i impacte de l’heterogeneïtat tumoral.