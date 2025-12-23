SEGRE

INFRAESTRUCTURES

Aquesta és la nova sortida de vianants de l'estació d'autobusos de Lleida

Un accés que complementarà l’entrada principal que la terminal tindrà a la plaça Ramon Berenguer IV

La sortida de vianants per Comtes d’Urgell de l’estació de busos, llesta - JMA

La sortida de vianants per Comtes d’Urgell de l’estació de busos, llesta - JMA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les obres de la nova estació d’autobusos ja es troben en la recta final i ahir els operaris ultimaven la sortida per als vianants que l’equipament tindrà pel carrer Comtes d’Urgell. Un accés que complementarà l’entrada principal que la terminal tindrà a la plaça Ramon Berenguer IV, que ahir també estava gairebé enllestida. La previsió de la Generalitat és que l’estació pugui ser operativa durant el primer trimestre del 2026.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking