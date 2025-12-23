Salut confirma la baixada de la grip i alerta pel Nadal: “entrem en setmanes complicades”
La incidència de la grip es redueix a 327 casos per 100.000 habitants, amb una notable disminució de l'activitat assistencial. Salut insisteix en la vacunació i les mesures preventives durant el Nadal.
La incidència de la grip a Catalunya ha experimentat una notable davallada durant aquest desembre de 2025, situant-se actualment en 327,48 casos per cada 100.000 habitants. Aquesta xifra representa un descens significatiu respecte al pic de 486 casos registrat el 15 de desembre de 2025. Malgrat aquesta tendència positiva, el Departament de Salut, a través del secretari de Salut Pública, Esteve Fernández Muñoz, ha fet una ferma crida a la prudència i a mantenir les mesures preventives durant les properes festes nadalenques, advertint sobre possibles repunts a causa de l'augment de les interaccions socials.
Actualment, la variant predominant és la grip A, coneguda per la seva alta capacitat de contagi, si bé la seva gravetat no és elevada en la majoria de la població. Aquesta circumstància, sumada a l'èxit de la campanya de vacunació, ha evitat una saturació dels serveis d'urgències hospitalaris. Només s'ha observat una major afluència en col·lectius especialment vulnerables o amb patologies cròniques, on la malaltia pot presentar complicacions més serioses.
La campanya de vacunació contra la grip continua activa i ha registrat una resposta ciutadana exemplar. Fins a la data, s'han administrat un total d'1.300.000 dosis, superant en 120.000 les xifres de l'any 2024, i assolint una cobertura del 67% de la població. El secretari Fernández Muñoz ha subratllat la millora en l'accessibilitat, indicant que “un 15% de les persones vacunades han acudit sense cita prèvia, un 50% amb cita i un 35% de manera oportunista”, facilitant així la immunització.
Mesures de prevenció essencials
Més enllà de la immunització, el Departament de Salut insisteix en la importància d'extremar les mesures preventives bàsiques. Aquestes inclouen l'ús de la mascareta en cas de presentar símptomes respiratoris, la ventilació freqüent d'espais interiors i una rigorosa higiene de mans. A més, la resolució que estableix l'obligatorietat de la mascareta en centres sanitaris, serveis de salut, residències de gent gran i centres per a persones amb discapacitat es prorrogarà per 15 dies addicionals a partir del 24 de desembre de 2025, reforçant la protecció dels col·lectius més fràgils.
Descens de l'activitat assistencial
Pilar Otermin, sotsdirectora del Servei Català de la Salut, ha corroborat la reducció generalitzada de l'activitat clínica a tot el sistema. Les urgències totals han experimentat un descens del 9% en els darrers set dies, amb una taxa diària de 2,4 per cada 100.000 habitants, inferior a la mitjana dels últims 30 dies (2,5).
Pel que fa als hospitals, les urgències han disminuït un 6,7% la darrera setmana, amb una taxa d'1,3 per cada 100.000 habitants, també per sota de la mitjana mensual (1,4). Els Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) han registrat una caiguda del 19% en les atencions urgents, amb una taxa de 0,6 per cada 100.000 habitants, contrastant amb l'increment del 21,8% acumulat en els 30 dies previs.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha vist la seva activitat reduïda un 3,5% l'última setmana, mentre que les trucades al 061 han baixat a 8.000 diàries, 2.000 menys que la setmana anterior. Aquesta estabilitat en la mobilització de recursos suggereix que l'increment previ de trucades corresponia a patologies de baixa complexitat. A més, la durada de les estades hospitalàries inferiors a 24 hores ha disminuït un 6,2% respecte a la setmana anterior, situant-se en el 2,8%, i no s'ha observat un augment en la mortalitat a urgències.
Altres virus respiratoris i COVID-19
Pel que fa a la COVID-19, la seva incidència es manté en nivells molt baixos, amb només 3,8 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que representa una reducció de tres vegades respecte a l'any 2024. Així mateix, s'ha constatat una presència mínima d'altres virus respiratoris circulant en la població, contribuint a la millora general de la situació epidemiològica.
Responsabilitat ciutadana durant les festes
Malgrat la favorable disminució dels casos de grip, les autoritats sanitàries mantenen una vigilància constant davant l'increment de la mobilitat i les interaccions socials previstes per les festes de Nadal. Pilar Otermin ha subratllat que “és important el nombre de persones que es poden contagiar, però és més important qui es contagia”, fent èmfasi en la necessitat d'extremar les precaucions, especialment per als col·lectius més vulnerables de la població. Esteve Fernández ha tancat la compareixença amb un missatge clar: “Tot plegat són bones notícies, però entrem en dues setmanes complicades. Gaudim les festes amb responsabilitat: vacunar-se és estimar”, apel·lant a la consciència col·lectiva.