SOLIDARITAT
Consells d’autocura per a persones vulnerables
Hi col·laboren COILL i Creu Roja de Lleida
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) i Creu Roja Lleida col·laboren en la campanya El teu benestar importa, una acció que busca transmetre a les persones sense llar consells de salut i autocures per poder ser “palanques” del canvi i ajudar-les en millorar la seua situació de vulnerabilitat. En el marc d’aquesta acció es reparteixen també equips per a aquest propòsit que inclou xampú, crema hidratant o raspall de dents, així com samarretes i pantalons tèrmics, gorres o mitjons. A través de diversos vídeos divulgatius gravats per infermeres de Solidaritat Infermera, s’ofereixen consells senzills i directes per cuidar la pell, conservar aliments o actuar davant d’una emergència sanitària. Així mateix, es dona informació sobre temes essencials com la vacunació o que professionals sanitaris poden oferir-los ajuda.
Miquel Àngel Calderó, vicepresidentr de COILL i Ester Catalan, responsable d’intervenció social de Creu Roja Lleida, van celebrar la iniciativa i van ressaltar la importància de “divulgar i educar en salut a través de consells que arriben directament d’infermers i infermeres”.