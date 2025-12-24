SUCCESSOS
S’electrocuta robant cable als Mangraners
Un home de 41 anys va ser evacuat ahir a l’hospital Vall d’Hebron després d’electrocutar-se mentre robava cable de coure en un transformador dels Mangraners. L’incident va tenir lloc cap a les 16.04 hores al carrer Costa dels Mangraners. Els Bombers van rebre l’avís per part del SEM perquè obrissin la porta d’un transformador a la via pública. Els sanitaris van atendre al lloc el ferit, que va ser evacuat en estat greu en un primer moment a l’hospital Arnau de Vilanova. A causa de les ferides, va ser traslladat hores després a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, segons van confirmar fonts policials.