MÚSICA
Nadales al carrer per Virgili
Últim acte de les activitats programades en el centenari del naixement del director coral i pedagog musical. La Coral Maristes Montserrat va recórrer amb la seua cantada l’Eix Comercial
L’Eix Comercial va acollir ahir la clausura dels actes celebrats aquest any amb motiu del centenari del naixement del director coral i pedagog musical Lluís Virgili. Així, coincidint amb el dia de la seua mort als 92 anys, el 28 de desembre del 2017, la Coral Maristes Montserrat va interpretar nadales de forma itinerant recorrent diversos espais emblemàtics del centre de Lleida, com la plaça Paeria, la capella del Peu del Romeu i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). La iniciativa va posar fi a l’Any Virgili, que ha comptat amb una programació de quinze activitats des que es va iniciar el 13 de febrer passat amb la presentació d’un llibre amb la història de més de 160 anys de l’Orfeó Lleidatà, entitat de la qual Virgili va estar al capdavant durant quatre dècades. Desenes de cantaires van interpretar diferents peces mentre el públic els seguia, en un jornada amb afluència de persones, un diumenge d’obertura comercial a l’Eix.
De fet, la singular cantada popular es va portar a terme gairebé un mes després que l’Auditori Enric Granados de Lleida es quedés petit per acollir l’espectacle Una veu, mil colors, acte central del centenari de Virgili. Nascut a Manresa, es va traslladar a Lleida amb els seus pares amb tot just 6 anys. De professió linotipista, va heretar del seu pare –director de l’Orfeó Lleidatà fins al 1937– la passió per la música. Ell també va acabar dirigint des del 1953 l’Orfeó, la seua segona casa.
Dins dels actes programats en aquestes dates nadalenques, l’Auditori Municipal Enric Granados va acollir a la nit el recital Somnis de Nadal a càrrec del cor Veus.kat. Dirigits per Víctor Román Alòs, van oferir un repertori variat combinant tradició amb arranjaments moderns.
Concert solidari a Sort
L’església Sant Feliu de Sort va acollir ahir un concert nadalenc a càrrec de la Coral Bilonguings, els fons del qual es destinaran a l’edició d’enguany de La Marató, centrada a impulsar la prevenció i la investigació del càncer. És una de les activitats programades en aquestes dates nadalenques. Per avui estan previstos diversos tallers per als més petits al poliesportiu Els Til·lers i animació amb Escacs de Sort i Rural Utópica.