L’espai del Banc de Sang al Cucalòcum rep 200 persones
Més de 200 persones van passar el cap de setmana per l’espai que l’Associació de Donants de Sang del Segrià, gràcies al conveni firmat amb la Fira de Lleida, va instal·lar al Parc de la Infància i la Joventut de Lleida, Cucalòcum. Una alta participació que ha portat l’entitat a proposar per a l’any que ve la instal·lació d’un bus de donació al parc. Una dotzena de voluntaris van participar en la iniciativa per promoure la donació de sang durant les festes nadalenques.