MÚSICA
Alba Pujals obre el festival de Jazz de Concabella
Presenta el seu últim disc, ‘Sincretisme’, al capdavant d’un quintet
El novè festival de Jazz de Concabella va començar ahir amb Alba Pujals Quintet, que va presentar el nou treball discogràfic de la trombonista i compositora egarenca, titulat Sincretisme. A l’escenari, Alba Pujals va estar acompanyada per un quintet de primer nivell: Oriol Vallès (trompeta), Joan Monné (piano), Giuseppe Campisi (contrabaix) i Andreu Pittarch (bateria).
Junts van oferir un concert de gran qualitat artística en el qual el públic va destacar la maduresa i el talent d’una de les joves figures més prometedores del jazz català contemporani. Enric Ribalta, un dels impulsors del festival, va destacar la satisfacció de poder obrir una nova edició amb una artista d’aquest nivell.
“Cada any organitzem tres concerts, un per mes, fins al març. Estem molt contents de poder donar veu al jazz, una música minoritària”, va assenyalar Ribalta, que va subratllar la rellevància de Pujals dins de la nova generació formada en centres internacionals com Nova York.
El festival continuarà el 7 de febrer amb el trio format per Jaume Llombart, Jorge Rossy i Xavi Torres, músics habituals i peces clau del festival, i acabarà el 14 de març amb Chano Domínguez, Carles Benavent i Tino di Geraldo, una cita que unirà flamenc i jazz.