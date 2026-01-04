AUTOMOCIÓ
La matriculació de motocicletes a Lleida cau un 2,9% el 2025
Va tancar l'any amb un total de 1.838 d'unitats matriculades
El sector de la moto i els vehicles lleugers a Lleida va tancar el 2025 amb un total de 1.838 unitats matriculades, un 2,9 per cent menys respecte a l’any anterior, segons dades d’Anesdor, la segona caiguda percentual provincial més pronunciada de l’Estat després de Burgos (-7,1%).
En el que es refereix tan sols al mes de desembre, es van registrar un total de 133 matriculacions a la província, un 24,4% menys que en el mateix mes de l’any anterior.
En el conjunt de l’Estat, les matriculacions d’aquest tipus de vehicles van créixer un 7% el 2025 fins a les 265.200 unitats, mentre que al desembre la caiguda va ser del 23,5%. Per mercats, les motocicletes van caure a l’Estat el mes passat un 17,5% (fins a les 8.766 unitats); els ciclomotors van tancar en negatiu també, amb un total de 1.104 registres (un 34,5% menys).
El canal de particulars va ser l’únic positiu tant en motocicletes com en ciclomotors; les motocicletes van créixer un 14,2% (14.915 registres) i els ciclomotors ho van fer en un 5,9% (1.007 unitats).
Per al secretari general d’Anesdor, José María Riaño, el tancament del mes de desembre era “esperat”, explicant amb l’efecte que tindria el gran volum de matriculacions de desembre de 2024 derivat del canvi d’etapa d’homologació Euro5+ que va suposar un creixement del 75,5%.