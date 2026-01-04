Polèmica per la retirada d’Els Pastorets de la cavalcada de Reis de Lleida
Els afectats asseguren que la decisió se’ls va comunicar divendres
La Paeria diu que els va informar del relleu a l’octubre
La retirada d’Els Pastorets del Centre Històric de la cavalcada de Reis de Lleida del dia 5 per part de la Paeria ha provocat indignació en els organitzadors. El grup participava de forma continuada des del 2008 formant part de la desfilada i “divendres passat se’ns va comunicar que no comptaven amb nosaltres argumentant que havien enviat un correu que no hem rebut”, va explicar Isabel Puig, coordinadora de la iniciativa. “En aquells moments ja teníem contractats els músics i 500 globus preparats per a la desfilada, una cosa que fem amb il·lusió i per compromís amb la cultura popular”, va assenyalar. Va afegir que “ens vam oferir a sortir gratis però la resposta de l’ajuntament va ser negativa”. Va insistir que “no és només una decisió que ens afecta com a grup, sinó una falta de respecte envers les tradicions populars i cap als nens que any rere any ens esperen.
Sembla que els organitzadors prefereixen carrosses de fantasia a elements arrelats en la nostra cultura”. Puig va remarcar que “les tradicions no es mantenen soles: les fan possible les persones que hi creuen i les cuiden, perquè, si no, es perden”. Va assegurar que “està clar que la regidoria de Festes tenia un interès especial a incloure alguna companyia en detriment de la nostra participació”. Per la seua part, responsables de la regidoria de Festes de la Paeria van assegurar que es va informar les diferents entitats i companyies que no participarien en la cavalcada d’aquest any el passat mes d’octubre mitjançant correu electrònic.
En aquest comunicat s’explicaven els motius de la decisió: la rotació d’espectacles per garantir la renovació i el dinamisme de la comitiva. Van incidir que la cavalcada és un dels espectacles d’art en viu més importants de la ciutat i, per això, és essencial mantenir- la actualitzada i diversa, oferint oportunitats a diferents grups en cada edició, tal com reclama el públic. Van descartar que hi hagués una decisió premeditada i van puntualitzar que la preparació de la cavalcada es fa amb mesos d’antelació.