ARTS
La Baldufa, 30 anys ‘girant’
La companyia lleidatana va començar ahir a celebrar les seues tres dècades sobre els escenaris amb una obra a la Llotja. Amb sessions també avui i demà, a més d’activitats fins al desembre
La Companyia de Comediants La Baldufa compleix aquest 2026 tres dècades de trajectòria farcides de teatre, aplaudiments i emocions, durant les quals han fet viatjar les seues històries a escenaris d’arreu del món. Ahir va arrancar la commemoració d’aquesta efemèride al teatre de la Llotja de Lleida amb la posada en escena del seu espectacle Bye Bye, Confetti, la representació del qual també es preveu avui (20.00) i demà (18.00). “Vam estrenar aquesta obra fa cinc anys a la Llotja, per la qual cosa ens semblava bonic tornar amb ella al mateix escenari”, apunta Enric Blasi, membre i cofundador de La Baldufa. “Volem que el públic pugui gaudir de la majoria dels nostres espectacles aquest any amb motiu del nostre aniversari”, va afegir. En la mateixa línia, la formació assegura que “no volem convertir-ho en una mirada nostàlgica cap al passat, sinó aprofitar-ho per celebrar el moment que estem vivint i tot el que ens queda encara per construir”.
Així mateix, del 20 al 30 de gener ha programat 9 sessions escolars de Fantasmes de guerra –la seua última producció, estrenada l’octubre passat a la Fira Mediterrània de Manresa–, al Teatre de l’Escorxador. Serà la primera vegada que es representarà a Lleida i ja s’hi han inscrit més de 2.000 alumnes. Paral·lelament, els dies 24 i 25 (18.00) han previst sessions per al públic general.
Al llarg d’aquests 30 anys, La Baldufa ha produït més d’una vintena d’obres que ha representat per tot Catalunya, Espanya, Europa, Sud-amèrica, i en països com la Xina i l’Aràbia Saudita. A més, destaca per ser l’única companyia catalana reconeguda amb el Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut. “Treballem per oferir teatre de qualitat, sempre reinventant-nos i contribuint que el sector pugui avançar”, afirma Blasi.