Lleida va vorejar la tragèdia
Un incendi al Bahía Cinema durant la projecció va provocar el pànic entre els espectadors. Contusionats i intoxicats pel fum van ser traslladats als centres hospitalaris de Lleida
Devien ser aproximadament tres quarts de dotze de la nit del 10 de juny del 1979 quan el Bahía Cinema de Lleida, ubicat al carrer Ramón y Cajal i ara ja desaparegut, va començar a cremar. Ho sabem amb exactitud perquè el que subscriu aquestes línies estava assegut al pati de butaques, fila vuitena, al costat del passadís, juntament amb la meua aleshores nòvia Marisa. Primer va ser un soroll, que semblava un defecte de projecció, després un terrabastall, segons després un fum negre i espès envaint la sala i tot seguit crits de “foc, foc”. Amb tot a les fosques, els acomodadors del local, amb les llanternes, assenyalaven la sortida i aconsellaven calma. Ningú no els va fer cas. Va ser un campi qui pugui. Recordo com una senyora, darrere meu, em donava cops a l’esquena perquè m’afanyés. Vam sortir tots amb normalitat, però el pànic va fer de les seues. L’incendi es va produir al replà entre la planta baixa i el primer pis del cine acabat de renovar. Es va parlar d’una burilla però va ser un curtcircuit que va prendre a la moqueta. Flames, poques; fum, molt. Al final tot va quedar en un ensurt. Contusionats, diverses fractures (hi va haver qui es va llançar del pis alt a la platea) i uns quaranta intoxicats per fum que van ser traslladats als centres assistencials de Lleida. Els bombers van haver de rescatar els que es van refugiar a la terrassa del local. L’alcalde Antoni Siurana, el regidor José Luis González i el diputat Manuel de Sàrraga, van ser dels primers a arribar per controlar la situació. De la possible tragèdia es va passar a l’ensurt.
La direcció de la sala va convidar els damnificats
L’incendi es va produir durant la projecció, en la sessió de nit, de Coming Home (Hal Ashby, 1978), protagonitzada per Jon Voight, Jane Fonda i Bruce Dern. Atès que no es va poder veure el final, la direcció del cine va convidar, a través del seu responsable Jesús Carrillo, una vegada acabades les reparacions, els espectadors presents.