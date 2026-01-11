INICIATIVA
El Mamapop tanca l’11a edició sense seients buits
La Llotja va acollir ahir l’última sessió de la festa solidària
La Llotja de Lleida va acollir ahir a la tarda les dos últimes sessions de la Festa solidària del Mamapop, que va penjar una vegada més el cartell de sold out, posant el colofó a una edició marcada per l’èxit rotund. Sumant totes les funcions, el festival va reunir més de cinc mil espectadors. El Mamapop, que des de fa més d’una dècada destina els beneficis a la investigació contra el càncer de mama a l’IRBLleida, va arrancar l’11a edició el novembre a la capital del Segrià amb tres funcions amb l’aforament complet i va incloure també una cita a Tarragona abans del tancament definitiu ahir. L’espectacle d’aquest any es va inspirar en un concert pop-rock ambientat als anys 60, versionant èxits d’artistes com Nino Bravo, Jeanette o Julio Iglesias, entre altres. Tots aquests clàssics del pop espanyol van comptar amb l’acompanyament de l’Orquesta Simfònica Julià Carbonell, que va actuar vora un equip de més de 50 professionals sota la direcció artística de Josep Maria Bossa i la direcció tècnica d’Alfons Pérez.
Amb més de 375.000 euros recaptats en anteriors edicions, el Mamapop es manté com una de les iniciatives sense ànim de lucre més importants de Ponent, capaç d’unir música, espectacle i compromís solidari en un mateix esdeveniment.