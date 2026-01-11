El Sr. Postu recapta 28.500 €
En donatius solidaris per a més de 30 entitats durant el 2025. Supera els més de 25.000 del 2024 i en gairebé 13 anys ja depassa els 325.000
Postureig Lleida va recaptar més de 28.500 euros en donatius solidaris el 2025 per a més de 30 entitats, xifra superior als més de 25.000 aconseguits el 2024 i que consolida el projecte nascut el 2013. En gairebé 13 anys, ha recaptat més de 325.000 euros.
Els donatius s’han recaptat de manera col·lectiva i anònima a través de diferents accions solidàries impulsades des de Postureig Lleida, amb el Sr. Postu com a dinamitzador del projecte, sense atribució personal dels imports ni ànim de lucre. La recaptació respon a la implicació directa de la comunitat que recolza la iniciativa, amb centenars de milers de seguidors a les xarxes socials. Els fons obtinguts es destinen a una àmplia varietat de causes socials, sanitàries, culturals i mediambientals, majoritàriament vinculades al territori de Lleida.
La recaptació es porta a terme principalment a través de campanyes solidàries vinculades a productes amb finalitat benèfica, accions, actes i la participació activa de la comunitat digital de Postureig Lleida. Destaquen campanyes vinculades al Movember de Castellers de Lleida, la celebració del dia mundial de la Salut Mental a Tàrrega i l’Associació de Diabètics de Catalunya, així com més de 2.000 euros per a iniciatives i entitats com Àngel Olaran, Fesalut, la Fundació Comunitària Raimat Lleida o l’Associació Espanyola Contra el Càncer.
El Sr. Postu remarca que “després de gairebé 13 anys, és motiu de satisfacció veure com els donatius no només es mantenen, sinó que fins i tot creixen” i va subratllar que, “més enllà de les xifres, el més important és la difusió que es fa de totes les causes i problemàtiques, donant-los visibilitat.”