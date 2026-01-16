CAS ENDESA
Els Mossos alerten sobre el robatori a Endesa: "apunta't aquí per saber si fan apostes en el teu nom"
La Policia catalana ha difós un vídeo a les seues xarxes socials on fa recomanacions per no patir estafes a través d'una possible filtració de dades
Els Mossos han publicat un vídeo a les xarxes socials on alerten dels perills del robatori de dades que han patit Endesa i Energía XXI. En ell, la Policia catalana ofereix orientacions per prevenir possibles fraus després dels fets que han involucrat aquestes companyies energètiques.
Si ets client d'@Endesa o d'Energía XXI, et donem algun consell per minimitzar els riscos del ciberatac que han patit recentment aquestes empreses.— Mossos (@mossos) January 14, 2026
La filtració de dades és delicte i el perseguim.@ciberseguracat pic.twitter.com/iXMjV2TwEh
Segons els Mossos, s'ha detectat el risc que els afectats rebin en pocs dies comunicacions sospitoses per telèfon, missatges o correus electrònics fraudulents, que podrien intentar suplantar tant Endesa com altres organismes oficials. En declaracions recollides al mateix vídeo, la policia adverteix: "Si ets una de les víctimes, pot ser que aviat rebis trucades, missatges o correus electrònics fraudulents que intentin suplantar aquestes empreses d'altres organismes oficials." Davant aquesta situació, el consell de les autoritats és clar: "Sospita, i, si cal, contacta directament amb les empreses o entitats per comprovar que no és un estafa".
Mesures recomanades per evitar ser víctima d'estafes
Els Mossos posen èmfasi en estratègies fonamentals per blindar les dades personals i financeres. Primer, indiquen que si utilitzes la mateixa contrasenya en diferents serveis digitals, la canviïs immediatament a tots els comptes. Addicionalment, recomanen activar la doble autenticació sempre que sigui possible per dificultar l'accés als ciberdelinqüents.
Una altra recomanació clau és registrar-se al servei de 'fishing alert' de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per tal de ser avisat "si algú fa apostes o juga en línia fent-se passar per tu". Es tracta d'una mesura preventiva davant l'augment d'intents de suplantació d'identitat en plataformes de joc.
A més, consultar periòdicament el web del CIRBE del Banc d'Espanya permet comprovar si s'han sol·licitat préstecs o crèdits a nom teu sense el teu consentiment, oferint així una capa addicional de seguretat al control financer personal.
Els Mossos conclouen amb un avís contundent: "Davant la ciberdelinqüència, prevenció!"
