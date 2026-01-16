El pla de Lleida registra contaminació per partícules a l'aire
L'arribada de precipitació i vent els pròxims dies permetrà la dispersió dels contaminants que hi ha en suspensió durant les últimes hores
El pla de Lleida registra mesuraments de qualitat de aire desfavorables des de dijous. Segons les dades dels punts de mesurament del departament de Medi Ambient, a Lleida ciutat aquest divendres al matí se supera el límit de partícules en suspensió PM10 i també de PM2,5, mentre que al punt de mesurament de Juneda les partícules PM10 ja s'estan dispersant i el seu mesurament és 'raonablement bo' i les partícules PM2,5 continuen sent 'desfavorables'. Aquest episodi de contaminació al pla de Lleida està agreujat per les condicions meteorològiques, amb la presència de boira que impedeix la dispersió dels contaminants.
Així, aquest divendres, segons les previsions del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, s'espera un dia de transició pel que fa a la qualitat de l'aire. Durant el matí s'espera que es mantinguin les condicions desfavorables de dispersió i que els nivells d'alguns contaminants siguin elevats a les Terres de Ponent.
Dissabte i la resta del cap de setmana vindrà marcat per la inestabilitat meteorològica. El gir del vent de migjorn a llevant durant el cap de setmana aportarà molta humitat a capes mitjanes de l'atmosfera i conseqüentment, precipitacions generals a tot el país. També bufarà el vent de manera moderada a la façana litoral. Amb tot això, el canvi de temps permetrà renovar la massa d'aire i netejar l'ambient, el que provocarà una disminució molt significativa dels nivells dels contaminants, que mesuraran nivells entre 'bons' i 'raonablement bons' els pròxims dies.