ESTUDIS
Premien una tesi de la UdL sobre pisos turístics
Una tesi doctoral sobre el funcionament i l’impacte en la manera de viatjar i de conviure que estan tenint plataformes d’allotjament entre particulars que comercialitzen HUT (habitatges d’ús turístic), com Airbnb, Couchsurfing o HomeExchange ha estat guardonada com la millor investigació doctoral en turisme i tecnologia. El reconeixement l’atorga la Ifitt (International Federation for Information Technology and Travel & Tourism), entitat que promou el coneixement sobre les TIC en el sector turístic. L’autora del treball, titulat Hi ha vida més enllà d’Airbnb? Dinàmiques de les plataformes d’allotjament entre iguals a Espanya, és obra de Vivian Medina Hernández, professora lectora de la UdL. La tesi compara plataformes amb i sense ànim de lucre per entendre motivacions, experiències i com es genera valor entre amfitrions i hostes.