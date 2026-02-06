SALUT
Ascens de la diabetis gestacional en ramadà
Un estudi amb més de 70.000 dones a Catalunya demostra un augment en el diagnòstic de diabetis gestacional entre les dones que practiquen el ramadà. La investigació, liderada des de Lleida per personal de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida) i de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, s’ha publicat a la revista BMC Medicine. Ha identificat un augment en la freqüència del diagnòstic en dones originàries de països de majoria musulmana durant el període de ramadà, en comparació amb altres moments de l’any. En concret, aquestes dones van presentar una taxa de diagnòstic significativament superior durant el ramadà (12,8 per cent) respecte als altres mesos (8,84 per cent). En canvi, en el grup de control no musulmà no es van observar diferències rellevants.