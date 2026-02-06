FESTIVITAT
Compte enrere per al Carnaval més inclusiu
Queden pocs dies per donar el tret de sortida al Carnaval lleidatà, que enguany es presenta com una festa més inclusiva i accessible. Entre les novetats destaquen la incorporació d’un espai tranquil a l’inici de la Rua, pensat per a persones amb trastorns de l’espectre autista, i un programa en lectura fàcil. “Volem un Carnaval pensat per a tothom”, va afirmar la regidora de Cultura, Pilar Bosch. La festa arrancarà el 12 de febrer a la plaça de l’Ereta amb l’arribada de Pau Pi i continuarà l’endemà amb la tradicional Marató de l’Ou. El dissabte 14 se celebrarà la Rua, que seguirà el mateix recorregut que l’any passat per Doctora Castells. S’instal·laran dispositius de prevenció de violències i hi haurà servei gratuït d’autobús nocturn. Diumenge tindrà lloc la Cursa de Llits, i el dimecres 18 es tancarà la setmana amb l’Enterrament de la Sardina.