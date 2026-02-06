SOLIDARITAT
Nova expedició sanitària als camps de saharauis
Amb 41 professionals i cooperants, la majoria lleidatans. També entregaran una tona d’ajuda humanitària
L’entitat Lleida pels Refugiats impulsa la cinquena missió sanitària amb 41 persones, entre professionals sanitaris i cooperants, que partiran avui als camps de refugiats saharauis, on estaran fins al proper 17 de febrer. La presidenta de l’associació, Pilar Sierra, va explicar ahir a SEGRE que la majoria del personal que viatjarà en aquesta expedició és lleidatà i que enguany incorporen un equip de cirurgia i anestèsia, per la qual cosa podran fer intervencions en els campaments. En l’expedició hi ha personal de pediatria, ginecologia, medicina familiar, traumatologia, dermatologia i infermeria, entre altres especialitats sanitàries. A més de l’assistència mèdica, l’objectiu és també la formació i l’intercanvi de coneixements amb els sanitaris saharauis.
La comissió que partirà avui també portarà una tona de material amb ajuda humanitària, en el qual s’inclouen medicaments i equipament sanitari i escolar. L’expedició compta amb la col·laboració de l’ajuntament de Juneda, el Col·legi Oficial de Metges de Lleida, Clínica Mias, Clinica NovAliança, Farmàcies Isanta, Hospital Arnau de Vilanova, UdL, Vithas, HLA Grup Hospitalari i el Col·legi Oficial d’Infemeres i Infermers de Lleida, així com d’una quinzena de persones solidàries. Així mateix, té el suport de l’ajuntament de Lleida.