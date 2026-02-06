HOMENATGE
Tírvia, segona casa de Castellví
L’oceanògrafa, que va morir dilluns als 90 anys, va ser la primera dona del món a dirigir una base científica a l’Antàrtida. Va passar llargues temporades al Pallars Sobirà, on tenia residència
La biòloga i oceanògrafa Josefina Castellví, primera dona espanyola a dirigir una base a l’Antàrtida el 1984, va morir dilluns passat als 90 anys allunyada del focus mediàtic. Aquesta veïna de Barcelona va mantenir un fort vincle amb Tírvia, on es va construir la seua segona residència i on va passar llargues temporades de la seua vida. La científica sentia un afecte especial per aquest petit poble del Pallars Sobirà, lloc en el qual el seu pare es va refugiar durant la Guerra Civil. Després de jubilar-se, va alternar la seua vida entre la gran ciutat i el Pirineu, trobant a Tírvia tranquil·litat i participant discretament en la vida local del municipi. Llicenciada i doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona, Castellví va jugar un paper clau en la creació de la Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I, on va romandre deu anys. Va portar a terme un total de 36 campanyes oceanogràfiques, deu de les quals a l’Antàrtida.
La seua trajectòria li va valer nombrosos reconeixements, com el Premi Príncep d’Astúries de Cooperació Internacional (2002), la Creu de Sant Jordi (2003) i la Medalla d’Or de la Generalitat (2021), a més de guardons internacionals. Castellví va ser precursora a alertar dels perills del canvi climàtic. En una entrevista per a aquest mitjà el 2008, va advertir que “l’acció de l’home està trencant l’equilibri natural”.
Una projecció especial a Lleida
El gener del 2014, Josefina Castellví, aleshores amb 78 anys, va assistir a l’estrena al Teatre Principal de Lleida d’Els records glaçats, un documental d’Albert Solé que narra el retorn de l’oceanògrafa a l’Antàrtida 25 anys després de la seua primera expedició, un lloc a què Castellví havia declarat que mai no tornaria. Rodat durant un mes al continent gelat, el llargmetratge va ser nominat al Gaudí a la millor pel·lícula documental. La sessió a Lleida va permetre als assistents conversar amb la investigadora sobre el seu llegat.