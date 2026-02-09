CINE
‘Frontera’, rodada al Pallars, millor film als Gaudí
Es va imposar en quatre categories i només la va superar ‘Sirat’, amb vuit. Els germans Cervantes, Álvaro i Ángela, premiats per les seues interpretacions a ‘Sorda’ i ‘La fúria’
Frontera, Sirat i Sorda es van erigir com les pel·lícules de l’any del cine català a la gala dels Premis Gaudí, que va celebrar la majoria d’edat en una gala que es va portar a terme al Gran Teatre del Liceu. El millor film va ser Frontera, un thriller històric ambientat al Pallars. Dirigit per Judith Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, també es va emportar el premi del públic, el de millor vestuari i el de millor actriu secundària per a Bruna Cusí. La directora va dedicar la cinta a totes aquelles que busquen refugi i va demanar que el cine “ajudi a no girar la mirada” davant la situació actual. Ainet Jounou, natural de Bellpuig, és una de les actrius del repartiment i que va debutar a la gran pantalla amb Alcarràs. El film porta l’espectador fins al 1943 en un moment en què Franco ha bloquejat el pas de refugiats que fugen dels nazis pel Pirineu. Explica la història de Manel Grau, un funcionari de duanes d’un poble fronterer del Pirineu, que contravé les ordres del règim franquista de bloquejar el pas de jueus que fugen de la repressió del Tercer Reich des de França.
Sirat, amb doble nominació als Oscars, es va emportar l’estatueta a millor pel·lícula en llengua no catalana i va arrasar en les categories tècniques (7), entre les quals la de so. L’equip format per Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas està nominat a Hollywood. Un dels productors del film, el lleidatà Xavier Font, de Bellpuig, va adreçar unes paraules als assistents.
L’altre nom propi de la nit va ser Sorda, l’òpera prima d’Eva Libertad i Bisnaga d’Or al Festival de Màlaga, que es va emportar l’estatueta a millor direcció, guió adaptat i actor secundari per a Álvaro Cervantes. Es dona la circumstància que la seua germana Ángela va guanyar el premi a millor actriu per La fúria. El guardó de millor actor va ser per a Mario Casas, per Molt lluny.
D’altra banda, l’actriu i directora Sílvia Munt va rebre el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter, on va reivindicar: “M’he adonat que sempre m’ha agradat ser inclassificable.” Va rebre el guardó de mans del director Fernando Trueba.
En el discurs de Judith Colell com a presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, va defensar que el cine català és una “realitat sòlida” i que s’està projectant amb èxit internacionalment. Va afirmar que els Premis Gaudí “deixen enrere l’adolescència” amb aquesta 18a edició i que ho fa al Liceu de Barcelona, “un lloc que combina tradició i risc”. Va afegir que el cine en versió catalana viu un “moment dolç”, gràcies a la constància i ha aconseguit que els pressupostos de les produccions es doblin en els últims quatre anys.
La gala, que es va allargar durant unes quatre hores, va ser presentada per les actrius Nora Navas, Carla Quílez, Maria Molins, Maria Arnal i Laura Weissmahr i abans de l’entrega de premis no va faltar la tradicional catifa roja.