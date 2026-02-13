SALUT
El Parlament assumeix l’objectiu d’assolir el 70% de supervivència al càncer el 2030
El Parlament va aprovar dimecres, amb el suport de tots els grups parlamentaris, la declaració institucional amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, impulsada per l’Associació Contra el Càncer. La declaració reafirma el compromís amb la prevenció, la detecció precoç, la investigació biomèdica i l’equitat en l’accés als tractaments innovadors, i assumeix l’objectiu d’arribar al 70% de supervivència de la malaltia el 2030. Per a l’entitat, aquesta declaració és una reafirmació clara que institucions i societat comparteixen un mateix objectiu: reduir l’impacte del càncer en la vida de les persones. El text acaba amb una crida a tota la societat catalana a afegir-se a l’avenç col·lectiu contra la malaltia.
Per la seua part, el Parlament europeu va aprovar ahir una nova resolució en la qual renova el seu compromís polític, el seu finançament i la seua coordinació per donar suport a la plena aplicació del pla europeu per combatre el càncer, i on es demana blindar la lluita contra aquesta malaltia en el pròxim pressupost de la UE i reforçar el dret a l’oblit.
Així mateix, demana garantir un accés ràpid i assequible als medicaments oncològics i les teràpies innovadores de forma voluntària.