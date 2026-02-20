Baixen un 45% els robatoris en domicilis a Lleida ciutat
Descens d’un 2,4% de la criminalitat a la demarcació i del 4% a la capital
Augmenten els casos de tràfic de drogues
Les comarques de Lleida van registrar un total de 22.382 infraccions penals el 2025, un 2,4% menys que el 2024 (22.932), segons el Balanç de Criminalitat publicat aquest dijous pel ministeri de l’Interior. En el cas de la ciutat de Lleida el descens és encara més gran i arriba fins al 4%, amb 9.796 infraccions registrades el 2025 per les 9.409 de l’any anterior pels cossos policials.
A la capital del Segrià es va produir un important descens de robatoris amb força en domicilis, xifrat en un 45,5%, passant dels 334 del 2024 als 182 del 2025. En canvi, els robatoris amb violència i intimidació van tenir un lleuger repunt del 2,9%, passant dels 383 als 394 casos. A nivell de la demarcació, hi va haver un notable increment de les diligències per tràfic de drogues. Va ser del 24,8%, passant dels 145 a 181 casos.
Lleida va tancar el 2025 amb cinc homicidis o assassinats consumats –dos més que en el 2024– i amb 16 temptatives, una menys que l’any anterior. Hi va haver els següents crims: un presumpte parricidi als Alamús el 9 de maig; la mort d’un jove de 18 anys apunyalat per un menor a Tàrrega el passat 21 d’agost; la mort d’un home que havia estat apunyalat al maig a Agramunt arran d’una disputa per un cigarro, i l’assassinat d’un agent dels Mossos d’Esquadra a Lleida en mans del seu sogre el 8 d’octubre. El cinquè homicidi dolós correspon a la mort d’una dona en un sinistre viari que va tenir lloc el passat 21 de maig a la C-12, a Balaguer. Segons la investigació policial, la víctima hauria pujat contra la seua voluntat al vehicle que conduïa la seua parella, un home que va ser detingut i empresonat de forma preventiva.
En l’àmbit de la ciberdelinqüència, el nombre de fets coneguts es va situar en 4.356, un 2,1% més i que s’atansen a gairebé el 20% del total. La immensa majoria (4.057) van correspondre a estafes informàtiques, un 1,3% més que el 2024.
Les claus
Menys delictes sexuals. Hi va haver una baixada del 5,2% dels delictes contra la llibertat sexual (291 casos) i, especialment, de les violacions, amb 133 agressions denunciades el 2025, fet que suposa un descens del 15,8% respecte al 2024.