Han arribat els Therians a Lleida?
La cita, prevista per al 21 de febrer de 2026, ha generat debat a les xarxes sobre aquesta identitat espiritual animal
Un cartell que anuncia una "juntada Therian" al parc de la Mitjana de Lleida per al dissabte 21 de febrer de 2026 a les 19.30 hores ha provocat un allau de reaccions a les xarxes socials i grups de missatgeria de la ciutat. La convocatòria circula amb intensitat, però la veracitat de l'esdeveniment continua sense confirmar-se, deixant oberta la possibilitat que es tracti d'una broma o d'una convocatòria legítima de la comunitat.
La difusió del cartell ha generat curiositat i desconeixement entre els lleidatans, molts dels quals han hagut de buscar informació sobre què significa ser Therian. Aquesta situació ha evidenciat una altra confusió habitual entre Therians i furries, dos col·lectius amb característiques completament diferents. Experts en subcultures juvenils alerten sobre la prudència necessària, ja que aquest tipus de cartells poden buscar exposar els membres del col·lectiu al ridícul o l'assetjament escolar.
Més enllà de la polèmica sobre la convocatòria, l'aparició del cartell ha posat sobre la taula un debat necessari sobre la identitat Therian i les seves diferències amb altres moviments.
Què significa ser Therian
El terme Therian deriva de theriantropia, provinent del grec thēr (animal salvatge) i anthrōpos (humà). Les persones que s'identifiquen com a Therians senten una connexió espiritual o psicològica amb animals no humans, una vivència que va més enllà d'una simple afició o moda passatgera.
Aquesta identitat no implica "jugar" a ser animals. Els Therians senten que la seva essència interna pertany a una espècie animal concreta, que pot ser un llop, un gat, un ocell o qualsevol altra criatura. Aquesta connexió forma part del seu autoconcepte i identitat personal.
Molts membres d'aquesta comunitat experimenten el que anomenen "shifts" o canvis, moments en què perceben conductes, instints o sensacions pròpies del seu "animal interior". Tot i que alguns utilitzen màscares fetes a mà o cues per expressar aquesta identitat, el Therianisme és fonamentalment una vivència interna, no necessàriament visual o estètica. Els Therians, doncs, es mouen i s'expressen com animals. Més o menys.
Diferències clau amb el moviment furry
La confusió entre Therians i furries constitueix l'error més comú quan es parla d'aquests col·lectius. Tot i que poden coincidir en espais digitals i compartir certes comunitats en línia, les bases d'ambdós moviments són radicalment diferents.
Els Therians mantenen una identitat interna de caràcter espiritual o psicològic, on senten que són animals a nivell essencial. En canvi, els furries cultiven una afició per animals antropomòrfics amb trets humans, centrada en aspectes artístics, socials i creatius.
Pel que fa a l'estètica, els Therians poden portar accessoris simples com màscares o cues, mentre que els furries sovint utilitzen fursuits, disfresses completes de peluix elaborades i costoses. L'objectiu també difereix: els Therians busquen connectar amb la seva naturalesa animal percebuda, mentre que els furries es dediquen a la creació de personatges denominats fursones i a la construcció de comunitat al voltant d'aquesta afició.
Una diferència fonamental rau en l'elecció: un furry tria un personatge pel seu disseny o personalitat, mentre que un Therian no "tria" el seu animal, sinó que sent que ja forma part intrínseca de la seva identitat.
Incertesa sobre la convocatòria a Ponent
De moment, la trobada anunciada a Lleida continua envoltada de misteri. No s'ha pogut verificar l'autoria del cartell (obra de la IA a jutjar per les múltiples faltes d'ortografia) ni la legitimitat de la convocatòria, i cap membre reconegut de la comunitat Therian ha confirmat l'organització de l'esdeveniment.
Sigui quin sigui el desenllaç, el cartell ha aconseguit generar visibilitat sobre un col·lectiu poc conegut a la Terra Ferma i ha obligat molts lleidatans a informar-se sobre què és realment un Therian. Caldrà esperar a aquest 21 de febrer de 2026 per comprovar si algú es presenta al parc de la Mitjana i si aquesta convocatòria representa l'arrelament d'una nova tribu urbana a Ponent o simplement un fenomen passatger vinculat a les xarxes socials.