Una nova borrasca, Regina, arriba a Lleida amb pluja i vent fort
L'episodi meteorològic portarà precipitacions fins dissabte, amb neu als 1.800 metres i temperatures en descens a partir de dijous
La borrasca Regina arribarà a la província de Lleida després de dues setmanes d'estabilitat atmosfèrica, portant un canvi significatiu en les condicions meteorològiques. El fenomen meteorològic comportarà precipitacions, vent de component est i mar alterat, amb un episodi que s'allargarà fins al cap de setmana segons les previsions del Servei Meteorològic.
El sistema de baixes pressions modificarà la circulació atmosfèrica a la demarcació lleidatana. Les precipitacions seran més intenses dijous, quan podrien anar acompanyades de tempestes, mentre que la cota de neu se situarà al voltant dels 1.800 metres d'altitud. L'episodi de pluja es mantindrà actiu fins dissabte, segons indiquen els models de predicció.
Previsió per a dimarts a Lleida
La jornada de dimarts presentarà el cel ennuvolat o poc clar a la província de Lleida, amb possibilitat d'alguns xàfecs especialment durant la segona meitat del dia. Les temperatures experimentaran un ascens generalitzat, amb màximes de 19 ºC a la plana de Lleida, mentre que les mínimes també pujaran. El vent bufarà fluix de llevant durant tota la jornada.
Condicions meteorològiques per a dimecres
El dimecres es caracteritzarà per un cel assolellat amb predomini de núvols mitjans i alts durant gran part de la jornada. Els vents bufaran d'est i nord-est amb intensitat fluixa. Pel que fa a les temperatures, tant les màximes com les mínimes registraran pocs canvis significatius respecte a la jornada anterior.
Dijous, jornada clau de la borrasca Regina
La jornada de dijous serà la més afectada per l'arribada del sistema de baixes pressions, amb el cel ennuvolat i precipitacions febles o moderades que podrien anar acompanyades de tempestes. El vent mantindrà una intensitat fluixa, predominant el component nord-est. Les temperatures registraran un lleuger descens, amb mínima de 12 ºC a Lleida i màxima de 18 ºC, marcant el punt àlgid de l'episodi meteorològic.