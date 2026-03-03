Cuina amb llana d’ovella i neu: la proposta a 2.000 metres d'altura d'un xef d'un restaurant amb tres estrelles Michelin
Jornades de cuina ‘GastroPirineus’
A 2.035 metres d’altura es va celebrar entre diumenge i aquest dilluns l’edició número 11 de GastroPirineus, unes jornades que enguany van demostrar més que mai la seua transversalitat portant cuiners a peu de pistes de l’estació d’esquí de Boí Taüll. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar a conèixer la cuina d’aquestes terres i productes de muntanya.
La jornada d’ahir va comptar amb una sessió magistral a càrrec del xef Oriol Castro, del reconegut restaurant Disfrutar, guardonat amb tres estrelles Michelin. Castro va avançar algun dels plats que es podran degustar aviat a Disfrutar molt vinculats amb la terra, els orígens i tradicions com la transhumància.
Els assistents van poder tastar un plat fet amb llana d’ovella i un altre d’inspirat en l’entorn de Boí Taüll i cuinat amb neu. També hi han participat Eli Farrero (El Ventador, Barruera), Míriam Oliva (L’Aüt, Erill la Vall), Sergi de Meià (Fundació Coma de Meià), Marcos Pedarròs (Er Occitan, Bossòst) i el mestre pastisser Oriol Balaguer, entre d’altres.