Descobert un mecanisme cel·lular que podria ajudar a millorar el tractament del càncer de fetge
Investigadors de l'IIBB-CSIC i CIBEREHD identifiquen com un fàrmac activa una via immunitària contra el carcinoma hepatocel·lular
Un equip científic de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB) i del CIBEREHD ha identificat un mecanisme cel·lular que millora l'eficàcia del cabozantinib, un inhibidor de tirosina quinasa emprat en pacients amb carcinoma hepatocel·lular. Aquest tipus de càncer de fetge representa el tercer tumor més letal a escala global, només superat pels de pulmó i colorectal, amb una supervivència a cinc anys del 20-25% en estadis avançats.
Els investigadors han observat que el medicament no només bloqueja senyals de creixement tumoral, sinó que provoca alteracions a les mitocòndries. Aquest dany força l'expulsió d'ADN mitocondrial cap al citoplasma cel·lular, on és detectat com una amenaça. L'ADN alliberat activa la via de defensa cGAS/STING, fonamental en la immunitat innata, que desencadena la producció d'interferons de tipus I i l'expressió de gens proinflamatoris.
Segons Anna Tutusaus, primera autora de l'estudi i investigadora del CIBER en Malalties Hepàtiques i Digestives, aquest procés genera senyals que modifiquen el microambient tumoral i afavoreixen l'activació de cèl·lules immunitàries que combaten el tumor.
Resultats en models experimentals i pacients
En assajos experimentals, la combinació de cabozantinib amb un activador farmacològic de la proteïna STING va potenciar significativament l'eficàcia terapèutica, reduint el creixement tumoral de manera notable. Els científics subratllen que aquestes estratègies combinades podrien augmentar el benefici clínic en pacients amb carcinoma hepatocel·lular avançat, especialment en aquells que no responen adequadament a la immunoteràpia actual.
L'estudi també inclou anàlisi de mostres de pacients que reflecteixen canvis en proteïnes vinculades a la resposta immune i l'estrès cel·lular, alteracions que concorden amb l'evolució clínica observada i amb els mecanismes immunològics descrits en la investigació.
Noves perspectives terapèutiques
Aquestes troballes obren la possibilitat de dissenyar combinacions terapèutiques que integrin inhibidors de tirosina quinasa amb moduladors de la via STING. L'objectiu és potenciar la resposta immunitària dels pacients i millorar el pronòstic d'aquells amb formes avançades de càncer hepàtic, una patologia amb opcions limitades en fases tardanes de la malaltia.