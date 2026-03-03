El robot humanoide amb segell lleidatà en el Mobile World Congress de Barcelona
Entre tots els androide del MWC n’hi ha alguns de grups catalans. El grup Saltó a Lleida presenta un per ajudar les persones grans
Els robots humanoides capaços de desenvolupar tasques tant industrials com socials han proliferat en la vintena edició del Mobile World Congress (MWC), en la qual han despertat gran curiositat entre els assistents.
Pràcticament a cada pavelló de les instal·lacions de Fira de Barcelona, a L’Hospitalet de Llobregat, hi ha androides amb aparença i actitud humana. Des d’alguns que ballen al ritme de videoclips virals fins altres de dissenyats per al món de l’hostaleria, i tots acaben protagonitzant els vídeos i fotografies del públic que passeja pel congrés.
L’objectiu de tots aquests androides és arribar a les llars de la ciutadania, una meta que es preveu assolir en els propers anys a mesura que avança el seu desenvolupament.
De fet, el director de tecnologia de Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, constata la proliferació d’aquests robots, són la "gran novetat" en l’edició actual del MWC, i s’afegeixen als androides tradicionals sense forma humana i als que s’acoblen a la persona per aportar-los noves funcionalitats, com un cíborg.
Androides amb segell local
L’empresa barcelonina PAL porta a l’estand d’Espanya el seu robot TIAGo Pro, un humanoide que fascina als visitants per la seua capacitat d’aprendre moviments humans i replicar-los.
La companyia destaca que aquesta habilitat és especialment útil en la indústria -el robot ja és present en empreses tèxtils- i en la investigació; també al sector sociosanitari, al qual s’adapta plenament perquè té una base prou estreta que li permet moure’s en passadissos o habitatges adaptats.
A prop d’aquest humanoide hi ha ARI, un altre robot amb rostre digital que l’Ajuntament de Barcelona ha implementat a 500 cases de la ciutat on viuen persones usuàries de la teleassistència.
Si bé no substitueix els professionals dels serveis socials, l’androide desenvolupat pel grup Saltó a Lleida permet detectar -entre altres situacions- caigudes o incidents domèstics a la casa de les persones grans.
Precisament, el director de tecnologia del Mobile World Capital Barcelona subratlla que "l’interessant" de les innovacions en robòtica és, d’una banda, l’aterratge dels androides en àmbits més enllà de la indústria i, per l’altre, la seua complementació amb el cos humà, que donarà lloc a les "personalitats híbrides".
"Abans se’ls deia cíborgs, que serien humans que incorporen components tecnològics, com un exoesquelet o xips a la pell", desgrana Martín, que preveu l’arribada d’aquesta variant en pocs anys.
Altres robots destacats
A l’estand de AgiBot, companyia amb seu a Xangai, un robot humanoide ballarí anomenat X2 fascina als assistents amb una coreografia extreta d’un videoclip a la xarxa, però el seu ventall de moviments és extens: pot fins i tot fer kungfu.
Al seu costat, el seu germà gran, A2, rep el públic i respon a les qüestions que se li plantegen gràcies al sistema d’intel·ligència artificial (IA) que incorpora i, a la seua esquena, un robot vestit de cambrer demostra els seus dots per servir copes de cava.
Molt a prop de la zona de bars del tercer pavelló, China Mobile exposa un restaurant de menjar ràpid regentat per robots Lingxi: mentre dos preparen els aliments a la cuina, un dependent s’encarrega de portar al client el menjar que ha sol·licitat al taulell.
El "dilema" dels humanoides
Martín reconeix que existeix "cert dilema" al voltant dels robots humanoides perquè, en assemblar-se a les persones, "provoquen crisi d’identitat" entre la població per si poden arribar a reemplaçar la mà d’obra humana.
"Moltes vegades no ens adonem que existeixen robots sense aparença humana que ja substitueixen el que fem nosaltres", avisa Martín al costat d’un braç robòtic desenvolupat per l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya en col·laboració amb la barcelonina Ceràmica Cumella que replica el moviment de l’artesà per esmaltar una peça.
Així, el director de tecnologia de Mobile World Capital creu que els robots "no tenen per què" desplaçar el treball humà, però sí poden "atansar-se molt" a la manera d’actuar de les persones gràcies, també, al desenvolupament de l’IA.