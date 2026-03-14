DELINQÜÈNCIA
Dos investigats per portar dos tones de cablatge de coure en una furgoneta
Interceptada per la Guàrdia Civil a Fraga
La Guàrdia Civil investiga dos persones, dos homes de 25 i 27 anys, com a presumptes autores d’un delicte de receptació d’un total de 2.335 quilos –més de dos tones– de cable de coure a Fraga.
Els fets van tenir lloc el 9 de febrer passat, quan una patrulla del Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil va observar la circulació d’una furgoneta que presentava una anomalia a la carrosseria, per la qual cosa els agents van fer-la parar per procedir al control i inspecció.
Després de la detenció del vehicle, la patrulla va identificar els dos ocupants i va observar que, a l’interior, transportava a la zona de càrrega una important quantitat de cablatge de coure que presentava signes evidents de manipulació prèvia. El material es trobava desfolrat, agrupat en paquets i preparat per al transport. A més, els agents van trobar un bidó de gasoil i, tant el conductor com el seu acompanyant, no van acreditar cap justificació del seu origen i destinació.
Per tot plegat, es va procedir a la intervenció del material trobat, el valor estimat del qual al mercat és d’uns 40.000 euros. De moment, continuen les gestions per a la localització i identificació de la resta d’autors de la sostracció del cablatge de coure i l’origen del material intervingut.