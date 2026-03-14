Més de la meitat dels adults no descansa prou i no aconsegueix un son reparador
Els neuròlegs alerten que la falta de son afecta també nens i joves i pot augmentar el risc de malalties i accidents.
El 56% de la població adulta a Espanya dorm menys hores de les recomanades i la meitat assegura no tenir un son reparador, segons ha advertit la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) amb motiu del Día Mundial del Son. La situació és especialment freqüent entre les dones.
El problema també afecta els més joves: el 25% de la població infantil no té un son de qualitat i només el 30% dels nens majors d’11 anys adorm les hores adequades. Els especialistes recorden que dormir malament provoca dificultats de concentració, irritabilitat i cansament, a més d’augmentar el risc d’accidents. De fet, al voltant del 30% dels accidents de trànsit a Espanya estan relacionats amb la somnolència al volant.
Si la falta de descans es manté en el temps, les conseqüències poden ser més greus. Els experts alerten que augmenta el risc d’obesitat, diabetis, hipertensió, malalties cardiovasculars i patologies neurodegeneratives com l’alzheimer, a més de trastorns mentals com la depressió.
Segons la SEN, més de quatre milions de persones a Espanya pateixen algun trastorn del son crònic, com a insomni o apnea, encara que molts casos continuen sense diagnosticar i pocs pacients busquen ajuda professional.