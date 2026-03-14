Nou avenç contra el glioblastoma
L’IRBLleida i la UdL utilitzen un model en mosques de la fruita per identificar una diana terapèutica contra aquest càncer cerebral. Per inhibir una proteïna que afavoreix el creixement del tumor
Investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Universitat de Lleida (UdL) han desenvolupat un model de glioma (tumor cerebral) en mosca de la fruita que permet estudiar com la comunicació entre neurones i tumor influeix en el creixement d’aquest tipus de càncer. El treball, publicat a la revista Scientific Reports, identifica un canal iònic (que afavoreix la senyalització dependent de calci) anomenat Slowpoke com un possible objectiu terapèutic per frenar aquest tipus de tumors.
Els gliomes, també coneguts com glioblastomes en les seues formes més agressives, són tumors cerebrals que aprofiten l’activitat neuronal per créixer i expandir-se. Entendre com es produeix aquesta interacció entre les neurones i les cèl·lules tumorals és clau per desenvolupar noves estratègies de tractament. Per investigar-ho, l’equip ha utilitzat la mosca de la fruita (Drosophila melanogaster) com a model experimental. La investigadora Lía Alza, de l’IRBLleida i la UdL, ha liderat l’estudi sota la direcció dels professionals de la UdL i responsables del grup d’investigació Senyalització Cel·lular per Calci, Carles Cantí i Judit Herreros; el responsable del grup Models de malalties en Drosophila i Anàlisi (epi)Genètics, Andreu Casali, i de l’investigador de l’Instituto de Salud Carlos III Sergio Casas-Tinto, que havia utilitzat prèviament el mateix model. En el treball, els investigadors han generat gliomes en Drosophila per analitzar el paper de canals iònics implicats en la comunicació cel·lular.
Els resultats mostren que aquests canals contribueixen al creixement i a la proliferació del tumor mitjançant mecanismes de senyalització dependents d’ions de calci. De manera destacada, l’eliminació del canal Slowpoke en la mosca, equivalent al canal humà KCNMA1, millora significativament la supervivència dels individus amb tumor. Per aquesta raó, estudiar l’Slowpoke en la mosca permet entendre quin paper podria tenir KCNMA1 en tumors cerebrals humans, com els gliomes.
“Les anàlisis indiquen que l’activitat de Slowpoke s’associa a tumors amb una connexió més gran amb les neurones del seu entorn. Per tant, inhibir-lo podria reduir la capacitat del tumor d’aprofitar l’activitat neuronal per alimentar el seu creixement”, exposa la investigadora Judit Herreros. “Aquests resultats afavoreixen la idea que els tumors cerebrals utilitzen la comunicació neuronal per progressar i donen suport a l’interès creixent a desenvolupar fàrmacs capaços d’interrompre aquesta interacció”, afegeix l’investigador Carles Cantí. L’estudi dels investigadors lleidatans està finançat pel ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i per la Fundació La Marató de 3Cat.
El glioblastoma és el tumor cerebral primari més freqüent i la seua incidència se situa aproximadament entre 3,2 i 4,5 casos per cada 100.000 habitants/any, segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica.
La mosca de la fruita, amb grans avantatges per a la investigació
Malgrat que el ratolí és el model animal més utilitzat en investigació del càncer, la mosca de la fruita ofereix avantatges importants, com un cost inferior, menys limitacions ètiques i una gran disponibilitat d’eines genètiques. A més, els investigadors assenyalen que aquest insecte comparteix aproximadament el 70% dels gens amb els humans i presenta famílies proteiques menys redundants, fet que facilita estudiar la funció específica de cada proteïna. El grup de Senyalització Cel·lular per Calci té com a objectiu idear estratègies antitumorals.