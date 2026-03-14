Periodisme en veu i mirada de dona, al Guindàvols
Amb motiu de la programació d’actes del 8M, l’Institut Guindàvols de Lleida va acollir ahir una taula redona que va comptar amb la participació de set periodistes i comunicadores lleidatanes: Glòria Farré (subdirectora de SEGRE), Eva Cortijo i Judit Montoy (totes dos de Lleida Televisió), Pili Garcia, Gina Raymat, Carla Galeote i Núria Martínez. Durant el col·loqui, les professionals van convenir que en el periodisme falten més veus femenines i mirades que expliquin i analitzin l’actualitat. Així mateix, es van inaugurar les exposicions Amb veu pròpia. Dones i mitjans de comunicació i Fotoperiodistes. Mirades a les violències masclistes arreu del món (de l’Institut Català de les Dones) al vestíbul del centre.