SEGRE

8M

Periodisme en veu i mirada de dona, al Guindàvols

Les periodistes lleidatanes Cortijo, Martínez, Montoy, Garcia, Raymat i Farré, ahir durant el col·loqui. - INS GUINDÀVOLS

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Amb motiu de la programació d’actes del 8M, l’Institut Guindàvols de Lleida va acollir ahir una taula redona que va comptar amb la participació de set periodistes i comunicadores lleidatanes: Glòria Farré (subdirectora de SEGRE), Eva Cortijo i Judit Montoy (totes dos de Lleida Televisió), Pili Garcia, Gina Raymat, Carla Galeote i Núria Martínez. Durant el col·loqui, les professionals van convenir que en el periodisme falten més veus femenines i mirades que expliquin i analitzin l’actualitat. Així mateix, es van inaugurar les exposicions Amb veu pròpia. Dones i mitjans de comunicació i Fotoperiodistes. Mirades a les violències masclistes arreu del món (de l’Institut Català de les Dones) al vestíbul del centre.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking