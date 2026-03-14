CERTAMEN
La Seu recupera el mercat medieval i suma Llegendària
El certamen se celebrarà els dies 30 i 31 de maig. El canvi busca dinamitzar el centre històric i guanyar públic
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va presentar ahir la recuperació del tradicional Mercat Medieval dels Canonges, que es va deixar de celebrar per la pandèmia. Ho farà el cap de setmana del 30 i 31 de maig però amb un canvi de format. El certamen passa a ser una fira i es combinarà amb el projecte literari ja consolidat de Llegendària, amb la voluntat de donar un impuls a les dos propostes. El nom de la iniciativa serà Fira Medieval-Llegendària.
La tinenta d’alcalde de festes, Christina Romero, espera que el Llegendària guanyi públic amb la unió de les dos iniciatives. “L’objectiu és oferir una experiència en la qual la història, la fantasia i les lletres vagin de la mà”, va assenyalar. Per la seua part, l’alcalde, Joan Barrera, va afegir que “hem unit la potència cultural i literària del Llegendària amb l’ambientació històrica, creant una simbiosi perfecta al carrer Canonges”.
La tinenta d’alcalde de promoció econòmica, Gemma Tó, va explicar que s’ha dissenyat un “format de recorregut circular”, que començarà a la plaça dels Oms, seguirà pel carrer Canonges i s’allargarà fins a la biblioteca, el Pati Palau i el Parc del Cadí. El programa inclourà batalles medievals i tallers d’oficis, entre altres activitats. D’aquesta manera, el festival literari tindrà l’epicentre al Pati Palau, amb punts dedicats als llibres, als contes i a les llegendes.