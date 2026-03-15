El millor premi per a la millor foto de la tardor
Josep Molins va resultar guanyador del concurs fotogràfic de Cercle ‘El teu temps, la tardor’. Amb la seua esposa va poder disfrutar de l’estada a la prestigiosa Casa Irene d’Arties, en ple cor de la Val d’Aran
Josep Molins, que a més és subscriptor del diari, va resultar guanyador de l’última edició del concurs fotogràfic de Cercle El teu temps, la tardor, amb el seu treball Tardor a Tremp, que va ser escollit com el millor entre la cinquantena llarga de fotografies presentades. El premi va consistir en una estada a l’Hotel Casa Irene d’Arties en ple cor de la Val d’Aran. Josep Molins va gaudir del seu premi fa molt poques setmanes en companyia de la seua esposa i va assegurar a aquest diari que “la seua estada va ser impecable, un veritable regal, gràcies a les atencions del personal del complex hoteler aranès”. Molins, que sol participar en la majoria dels concursos que organitza Cercle, és un gran aficionat a la fotografia i, durant la seua estada a Aran, va poder fer servir a fons la seua càmera fotogràfica buscant racons i detalls en els quals la neu va ser protagonista, com pot observar-se en aquesta pàgina. Durant la seua estada a la Val d’Aran, va realitzar excursions pel port de la Bonaigua, Vielha i Arties. Però, a banda d’extasiar-se amb les vistes nevades araneses, Josep Molins i la seua esposa també van poder gaudir de tots els serveis del complex, inclòs el seu spa, un dels millors de la zona, i la seua alta gastronomia, especialitzada en els productes de proximitat. Casa Irene va ser fundada el 1974 per Irene España i ara el relleu ha passat a mans del seu fill Andrés Vidal i la seua esposa María José Bardolet. Casa Irene és un dels establiments més prestigiosos de la Val i és visita obligada pels turistes que acudeixen a l’idíl·lic racó del Pirineu, tant en la temporada d’estiu com en la d’esquí a l’hivern.